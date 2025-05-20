Saraykent’te traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yozgat’ta traktörle aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde meydana gelen kazada Akdağmadeni istikametine giden Y.D. idaresindeki Chery marka otomobil şerit değiştirirken, H.K. idaresindeki traktöre çarptı. Sürücü Y.D., 3 ve 6 yaşlarında olduğu öğrenilen ikisi çocuk toplam 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar tedbir amaçlı Saraykent Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.