Saraylarla büyüdü

Siyasi iktidar çevresindeki müteahhitlerin zenginleşme araçlarından biri de kamu ihaleleri oldu. Kamuoyunda, “Beşli çete” olarak anılan şirketlerin yanı sıra iktidara yakınlığıyla nam salan çok sayıda şirket de büyük kamu projeleriyle giderek büyüdü.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk’taki Yazlık Saray’ı inşa etmesi nedeniyle “Saray müteahhidi” olarak tanınan Rönesans Holding de AKP döneminde ismini duyuran şirketler arasında yer aldı.

Deprem konutlarının pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleleriyle de adından söz ettiren Rönesans Holding’e bağlı şirketlerin büyüme hızı, mali raporlara yansıdı.

YÜRÜ YA RÖNESANS

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine yönelik finansal tabloları da “Büyük yükselişi” gözler önüne serdi. Şirketin bağımsız denetim şirketinin denetiminden geçirilen finansal tablolarına göre, 2024 yılında 6 milyar 133 milyon 725 bin TL olan şirketin net dönem kârı, 2025 yılında 16 milyar 306 milyon 362 bin TL’ye yükseldi. Şirketin 2024-2025 döneminde net dönem kârında yüzde 166’lık artış kaydedildi.

Kârını yüzde 166 oranında artıran şirketin satışlarının maliyetindeki artışın düşüklüğü ise dikkati çekti. Buna göre, 2024 yılında 3 milyar 284 milyon 924 bin TL olan yapılan satışların şirkete maliyeti, 2025 yılında yalnızca yüzde 15 artışla 3 milyar 799 milyon 730 bin TL olarak gerçekleşti.