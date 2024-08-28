Saraylarla dolu yoksullar ülkesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü etkinliklerine katılmak için gittiği Bitlis'te 25 Ağustos'ta yaptığı konuşmada, muhalefeti eleştirdi. Türkiye’nin, “Yokluk ve yoksullukların olduğu eski günleri geride bıraktığını” savunan Erdoğan, CHP yöneticilerini de "Gösteriş müptelası elitistler" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine muhalefet, büyük tepki gösterdi. Erdoğan’ın muhalefete yönelik sözlerinin ardından gözler, AKP iktidarlarındaki lüks ve şatafatın sembolü haline gelen saraylara çevrildi. Yalnızca Beştepe, Okluk ve Ahlat’taki sarayların açıklanan resmi maliyetinin 3,5 milyar TL’ye dayandığı belirlendi.

AOÇ ARAZİSİNE SARAY

İktidarın, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının en somut örneklerinden biri ise Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Toplam bin odası bulunan Saray’ın, 1 milyar 370 milyon TL’ye inşa edildiği açıklandı. Ancak muhalefet, 1,3 milyar TL’lik açıklanan resmi maliyetin gerçeği yansıtmadığını, Saray’ın kamuya toplam 4 milyar 856 milyon TL’ye mal olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı

SALDA KUMUYLA PLAJ

Cumhurbaşkanlığı için Marmaris’te çok sayıda ağaç kesilerek inşa edilen Okluk Sarayı'nın maliyeti de dikkati çekti. 2023 yılının sonuna kadar 685 milyon 500 bin TL harcanan Okluk Sarayı’nın proje tutarı, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda 725 milyon 362 bin 738 TL olarak güncellendi. Yazlık Saray’ın plajı, Salda Gölü’nden çekildiği öne sürülen 29 bin kum ve çakılla dolduruldu.

Bitlis’e inşa edilen Ahlat Köşkü de para yuttu. Kışlık Saray’ın ilk açıklanan 662 milyon 400 bin TL’lik toplam maliyeti, 1 milyar 219 milyon 901 bin TL’ye fırladı. Saray’ın ancak 2026 yılında tamamlanacağı öngörüldü.

İTİBARDAN TASARRUF YOK

Cumhurbaşkanlığı için inşa edilen sarayların yanı sıra, kamunun temsil ve tanıtma harcaması da AKP’nin, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışına ayna tutuyor. Hemen her yıl katlanarak artan kamunun temsil ve tanıtma harcaması, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 1 milyar 610 milyon TL ile ifade ediliyor.