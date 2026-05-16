Saraysız, saltanatsız bağımsız bir Türkiye için

Saray rejimi, ülkenin ABD’ye bağımlılığını daha da derinleştirirken 7-8 Temmuz’da Ankara’da ev sahipliğini yapacağı NATO Zirvesi’nin hazırlıklarını sürdürüyor. ABD ve Trump yönetimi ise Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmeye çabasının yanında bölgeyi tamamıyla otoriter yönetimlerin eline teslim etmek istiyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Dostum Trump’ söylemlerine son dönemlerde ABD’nin Türkiye Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın monarşi yönetimlerini önermesi eşlik ederken rejim, meşruiyetini bütünüyle dışarıda aramaya devam ediyor.

Rejimi ayakta tutmanın yolu olarak sıkı sıkıya sarıldıkları ABD ve Trump’ın politikaları ise doğrudan halkın hayatını etkiliyor. Ekonomiden, tarıma, sağlıktan, eğitime kadar yabancı sermayeye sonuna kadar açılan rant ve talan politikaları, otoyollar, köprüler gibi kamuya ait varlıkların özelleştirmeleri, yapılan ticari anlaşmalar ülkeyi her alanda doğrudan emperyalizmin güdümüne sokuyor.

NATO Zirvesi’ne giden süreçte ise toplumsal muhalefet güçleri, emperyalizme ve tek adam rejimine karşı sokaklara çıkma hazırlıklarına başladı.

BUGÜN ANKARA’DA YARIN İSTANBUL’DA

SOL Parti, iktidarının dış politikasını ve bölgeye yönelik emperyalist planları protesto etmek amacıyla bugün Ankara’da yarın İstanbul’da bir yürüyüş düzenleyecek.

Bugün saat 14.00’te Ankara’da Armada AVM önünde buluşma çağrısı yapan SOL Parti, ABD Büyükelçiliği önüne yürüyecek. İstanbul’da ise yarın saat 15.00’da Taksim AKM önünde bir araya gelecek SOL Partililer, 6. Filo’nun denize döküldüğü Dolmabahçe’ye bir yürüyüş gerçekleştirecek.

"Yankee Go Home!" (Yankee Evine Dön!) başlığıyla yayımlanan çağrılarda, tek adam rejiminin emperyalizme göbekten bağımlı olduğu ve NATO’yu ağırlamak için hazırlıklar yaptığı vurgulandı.

HEPİNİZİ GÖNDERECEĞİZ

Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın bölge yönetimi için kullandığı "hayırsever monarşiler" ifadesine atıfta bulunularak, bu modellerin Türkiye’yi de kapsayan bir "yeni yönetim modeli" olarak sunulduğu belirtildi. İktidarın bu planlara ve emperyalist odaklara olan bağımlılığına dikkat çekilen açıklamada, "Seni de 'monarşi' diye selamladığın bu Amerikan güdümlü tek adam rejimini de göndereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Yürüyüşün Türkiye’nin devrimci geleneğine selam gönderdiği belirtilen metinde şu ifadelere yer verildi:

"Çağrımız; 'Tam bağımsız Türkiye' yolunda Deniz’in, Mahir’in çağrısıdır! Çağrımız; özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi için emperyalizme karşı mücadele çağrısıdır. Türkiye’nin NATO’nun kanlı pazarlıklarının merkezi olmasına izin vermeyeceğiz!"