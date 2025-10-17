Sarı Mikrofon davasının ilk duruşmasında karar: 1 yıl 3’er ay hapis cezası verildi

Sarı Mikrofon davasının ilk duruşmasında karar çıktı. İddianamede 9’ar yıla kadar hapisleri istenen üç sokak röportajcısına, 1 yıl 3’er ay hapis ceza ve tahliye kararı verildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi’nde sokak röportajı sırasında yaşanan olay gündem olmuştu. 26 Ağustos tarihinde Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalında "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, sokak röportajı sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, bir başka gencin ise kameraya bakarak “Herkesin canını alacağım” şeklinde tehditler savurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Yapılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu belirlenen ve mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün gözaltına alındı.

3 EYLÜL’DE TUTUKLANDILAR

Ancak 3 Eylül’de sokak röportajını yapan, Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt ile sokak röportajcısı Dündar Çatalbaş ve Serkan Adanır da gözaltına alınıp tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, üç sokak röportajcısı hakkında, “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suçu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 9’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, “Videoyu yayınlayan Sarı Mikrofon isimli sosyal medya kanalının şüpheli Özkan Bozkurt'a ait olduğu, şüpheli Özkan'ın videonun başlangıcında bir süre muhabirlik de yaptığı, röportajın kalanında ve anılan olaylar esnasında muhabirliğin şüpheli Dündar Çatalbaş tarafından, kameramanlığın ise şüpheli Serkan Adanır tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği” belirtildi.

TARTIŞMA YARATACAK BÖLÜM

İddianamenin, sokak röportajcılarının Romanları hedef aldığının iddia edildiği bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheliler Özkan Bozkurt, Serkan Adanır ve Dündar Çatalbaş'ın alınan ifadelerinden de anlaşılacağı üzere fikir ve eylem birliği içerisinde, Roman kökenli vatandaşları hedef alarak, uzun süredir yayıncılık yapmaları dolayısıyla potansiyel etkilerini bildikleri halde ‘Türkiye'nin En Tehlikeli Mahallesi Kore’ başlıklı videoyu hazırlayıp X, YouTube ve İnstagram isimli sosyal medya sitelerinde alenen paylaştıkları…”

İddianame Çorlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak üç sokak röportajcısı bu süreçte de tahliye edilmedi.

1 YIL 3’ER AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bugün yapılan duruşmada ise üç sokak röportajcısı hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikten 1 yıl 3’er ay hapis cezası, diğer suçlardan ise beraat kararı verildi. Ceza ertelendi, sokak röportajcılarının tahliyesi kararlaştırıldı.