‘Sarı serum’ bir can daha aldı

Haber Merkezi

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, evde sarı serum tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu önceki gece fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Harun Bayramoğlu

Geçen hafta 2 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan ve yeniden gündeme gelen, halk arasında ‘‘sarı serum’’, ‘‘atom’’ veya ‘‘vitamin eklenmiş serum’’ adlarıyla bilinen serumun yanlış kullanımın şok etkisiyle aniden ölümlere yol açabildiği belirtiliyor. Hekimler yaptıkları açıklamalarda, sarı serum kullanımının çocuklara kadar indiğine dikkat çekerek ‘‘Bunlar anafilaktik şoka sebep oluyor. Anafilaktik şok dediğimiz durum ise sarı serumun içindeki herhangi bir etkene karşı dozundan bağımsız, yani çok küçük dozlarda olsa bile vücudun tepki göstermesi sonucu ortaya çıkan dağılımsal şoktur. Bunun sonucunda hasta saniyeler içinde solunum arrestine girip hayatını kaybedebiliyor’’ dedi.

Aksaray'da ise 58 yaşındaki Sahibe Genç, 23 Ocak günü soğuk algınlığı şikâyetiyle gittiği özel hastanede verilen serum sonrası fenalaşıp, yaşamını yitirdi. Annesinin ölümüne ilişkin hastane ve görevli doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Ercan Genç, ‘‘Serum bitene kadar biz annemle konuştuk, şakalaştık. Annem ‘Serum bitince beni eve götür’ dedi. Ben de yetkililere annemi götüreceğimi söyledim. Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi” dedi. DHA’ya açıklama yapan bir hastane yetkilisi ise ilk belirlemelere göre serumun alerjik reaksiyona neden olduğunu söyledi.