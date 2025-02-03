"Sarı serum" tartışması sürüyor: İki ölüm sonrası uzmanlardan uyarı

Halk arasında "sarı serum" olarak bilinen ilaç karışımlarının sağlık riskleri gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Adana’da eczacı kalfası tarafından uygulanan sarı serum sonrası fenalaşan 24 yaşındaki Selinay Yüksekbaş, 18 Ocak’ta hayatını kaybetti.

Bu olaydan sadece beş gün önce, 13 Ocak’ta Afyonkarahisar’da gribal enfeksiyon şikâyetiyle kliniğe başvuran 44 yaşındaki Mehmet Gündoğan da serumun bitmesine yakın fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Peş peşe yaşanan ölümler, kontrolsüz serum kullanımına yönelik endişeleri artırdı.

UZMANLARDAN UYARI: "CİDDİ ALERJİ RİSKİ VAR"

Cumhuriyet'in haberine göre; İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, hastaların bilinçsiz ilaç ve vitamin takviyelerinden kaçınması gerektiğini belirterek, “Sağlık kuruluşlarında uygulanacak herhangi bir işlem, hasta ve doktor arasında gerekli tetkikler yapılarak kararlaştırılmalı” dedi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı ise sarı serumun kısa vadede ağrı ve ateş düşürücü etkisi dışında güçlü bir faydası olmadığını vurgulayarak, “Sadece sıvı takviyesi değil, antibiyotik ve ağrı kesicilere de benzer bir talep var. Milyonlarca başvuru içinde bu ilaçlara karşı ciddi alerji riski taşıyan kişiler var ve ne yazık ki bu gerçekleştiğinde ölümcül sonuçlar doğabiliyor” ifadelerini kullandı.