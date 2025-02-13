‘Sarı serum’ uyarısı: Son bir ayda dört kişi öldü

Son yıllarda yaygınlaşan ve halk arasında "sarı serum" sonrası yaşanan ölümler endişeleri büyütüyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu, son bir ayda 4 ölüm vakasıyla karşılarına çıkan "sarı serum" uygulamasının, bilimsel dayanağı olmayan bir popülariteye sahip olduğunu söyledi.

Eroğlu, "Hastanelerde sıklıkla kullandığımız bir uygulama değil. Sadece ısrarcı taleplerle karşılaştığımız bir uygulama. Türkiye’de her yıl 140-150 milyon acil servis başvurusu oluyor ve bu hastaların büyük kısmı yeşil alanlarda izlenmekte. Yeşil alan polikliniklerinde bu talepleri sıkça görüyoruz" dedi.

İnsanların "sarı serum" konusundaki ısrarının nedenleri arasında "hızlıca işe ya da derslerine dönebilmek", "enerjilerini artırmak", "bağışıklık sistemlerini güçlendirmek" ve "en kısa sürede grip, soğuk algınlığı ya da ağrılı durumları atlatmak" olduğunu aktaran Eroğlu, "Serum tedavileri, beslenme yetersizliği kesin olarak tespit edilmiş, kan testleriyle mineral ve elektrolit eksikliği belirlenmiş, aşırı sıvı kaybı yaşayan veya kusma, terleme gibi nedenlerle elektrolit dengesizliği oluşmuş hastalar için uygulanıyor" değerlendirmesini yaptı. Bilimsel verilere göre bireysel yaşamda yüzde 1 ila 3 oranında alerjik reaksiyon gelişme riski bulunduğunu söyleyen Eroğlu, beslenme yoluyla alınabilecek takviyelerin damardan verilmesinin riski daha da artırabileceğini vurguladı.