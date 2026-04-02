"Sarı Zarflar" Alman Film Ödülleri’nde 9 dalda yarışacak

Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Altın Ayı kazanan İlker Çatak imzalı “Sarı Zarflar", Alman Film Ödülleri’nde 9 dalda aday gösterildi.

Film, Alman sinemasının en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Alman Film Ödülleri'nde de En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo'nun da arasında bulunduğu 9 dalda yarışacak.

Festivalin kazananları 29 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek gecede duyurulacak.

İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in birlikte kaleme aldığı filmin yapımcılığını Ingo Fliess’in üstlendi. Filmde Carole Scotta, Caroline Benjo, Eliott Khayat, Nadir Öperli ve Enis Köstepen ortak yapımcılar arasında yer alıyor.

Film, bir gecede hayatları altüst olan bir çiftin İstanbul’a savruluşunu anlatırken; aslında çok daha geniş bir çerçevede, baskının nasıl gündelik hayata sızdığını gösteriyor. İşini, evini ve itibarını kaybeden bu iki karakter üzerinden kurulan hikâye, yalnızca bireysel bir dram değil, politik bir atmosferin içinden konuşuyor.