Sarı Zarflar ve Kurtuluş'un vizyon tarihleri belli oldu

76’ncı Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan Sarı Zarflar ve Gümüş Ayı kazanan Kurtuluş'un vizyon tarihleri belli oldu.

Box Office Türkiye’nin aktardığına göre ‘Kurtuluş’ 6 Mart’ta ‘Sarı Zarflar’sa 27 Mart’ta vizyona girecek.

21 Şubat’ta yönetmen Wim Wenders’in başkanlık ettiği jüri, İlker Çatak’ın yönettiği ‘Sarı Zarflar’a Altın Ayı, Emin Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’aysa Gümüş Ayı vermişti.

Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı ‘Sarı Zarflar’, oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Kurtuluş’ filmiyse korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını anlatıyor.

Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’un başrollerindeyse Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan yer alıyor.