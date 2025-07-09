Sarıcakaya’da termometreler 44 dereceyi gördü

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan ve 2023 yılında 49.5 derece ile Türkiye’nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde termometreler bugün 44 dereceyi gösterdi.

Sıcaklık rekorunu elinde bulunduran Sarıcakaya ilçesi adeta yanıyor. Türkiye’nin en sıcak yeri ilan edilen Sarıcakaya’da termometreler bugün öğleden sonra 44 dereceleri gördü. Yüksek sıcaklık derecesi ilçe merkezindeki belediye termometre panosuna yansıdı. Sıcaklardan dolayı yerel halkın çoğu dışarıya çıkmadı. Ancak dışarıda işlerini halletmesi gerekenler ise gölgelik alanlarda durmayı tercih etti.