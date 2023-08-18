Sarıgöl CHP İlçe Başkanlığına yeni isim

Mevcut Başkan Halil Erman Eryılmaz’ın aday olmadığı ve tek listeyle gidilen CHP Sarıgöl İlçe Kongresinde Nuri Sarı yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda yapılan CHP İlçe Kongresine kongreye CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile partililer katıldı. Mevcut İlçe Başkanı Halil Erman Eryılmaz’ın aday olmadığı kongreye Nuri Sarı yönetimindeki tek listeyle gidildi.

Mevcut ilçe başkanı Halil Erman Eryılmaz yaptığı konuşmada, "Partim için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise partide değişime işaret ederek, "Değişim için üzerime ne görev düşerse yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Yapılan seçimin ardından CHP Sarıgöl İlçe Başkanlığına Nuri Sarı seçilirken, yönetim kurulunda ise, Ethem Buldanlı, Mehmet Ceylan, Selda Demir, Mehmet Demirtaş, Gülden Günay, Mehmet Kavak, Mutlu Öncü, Ali Can Öz, Ömer Tosun, Hüseyin Yıldırım, Ferhat Yoldaş, Alime Zengin yer aldı.