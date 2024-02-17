Sarıgöl’de kaçak keklik avcıları yakalandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kaçak keklik avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğinde, devlet avlağı içerisinde kaçak keklik avlayan 2 kişi kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Kafes avı yapan şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Ethem Tolga Karataş, "Sarıgöl Devlet Avlagı içerisinde gece kafes avı yapan iki şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. Kekliklere ve kafeslere Salihli Milli Parklar Şefliğimiz tarafından el konuldu. Keklikler ait olduğu doğaya tekrar bırakıldı. Bu tür kaçak avlanmalara müsaade etmeyeceğiz. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine de teşekkür ederim" dedi.