Sarıgöl’de trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Dindarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. yönetimindeki 45 AKZ 549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen otomobilde sürücü M.A.A. ile birlikte N.A, A.A, S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.