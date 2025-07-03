Sarıgül'den Roblox açıklaması: "Temaslarda bulundum, ofis açacaklar, oyunlarınıza kavuşacaksınız"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye'de bir süredir erişime engelli olan Roblox'la görüşmeler yaptığını ve firmanın İstanbul ve Ankara'da ofis açacağını bildirdi. Sarıgül, "ABD'ye gittim temaslar yaptım. İnanıyorum ki Ağustos ayı içerisinde oyunlarınıza kavuşacaksınız" dedi.

Sosyal medya hesabından video yayımlayan Sarıgül, "Roblox açılıyor. İstanbul ve Ankara’da Roblox ofisleri açılıyor" notuyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, sevgili çocuklar gözünüz aydın. Amerika'ya gittim, temaslar yaptım. Roblox yetkilileri şu an itibarıyla İstanbul Şişli ve Ankara'da merkez açmaya karar verdiler. İnanıyorum ki Ağustos ayı içerisinde oyunlarınıza kavuşacaksınız. Roblox açılacak, meydan sizin artık."