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Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti

Karsın Sarıkamış ilçesi Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 27.12.2023 13:46
  • Giriş: 27.12.2023 13:46
  • Güncelleme: 27.12.2023 13:48
Kaynak: İHA
Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti


Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti.

Kars’ta kalp krizi geçirdikten sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilen MHP’li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilmiş ve burada tedavi altına alınmıştı. 

Belediye Başkanı Hayali’nin cenazesinin Kars’a getirilerek Sarıkamış’ta toprağa verileceği öğrenildi. 

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