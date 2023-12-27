Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti
Karsın Sarıkamış ilçesi Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti.
Kars’ta kalp krizi geçirdikten sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilen MHP’li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilmiş ve burada tedavi altına alınmıştı.
Belediye Başkanı Hayali’nin cenazesinin Kars’a getirilerek Sarıkamış’ta toprağa verileceği öğrenildi.
Sıradaki Haber