Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sarıkamış'ın zirveleri karla kaplandı

Su nergisi çiçeklerinin kar altında kaldığı ilçede, yaban kuşları bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 12:46
  • Giriş: 06.05.2025 12:46
  • Güncelleme: 06.05.2025 12:46
Kaynak: AA
Sarıkamış'ın zirveleri karla kaplandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

İlçede sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kızılçubuk Bölgesi ve Kumru tepedeki sarıçam ormanları, beyaz örtüyle kaplandı.

Çayırlık alanda yetişen ve baharı müjdeleyen su nergisi çiçekleri de kar altında kaldı.

Yaban kuşları, bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.

BirGün'e Abone Ol