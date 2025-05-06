Sarıkamış'ın zirveleri karla kaplandı
Su nergisi çiçeklerinin kar altında kaldığı ilçede, yaban kuşları bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı
Kaynak: AA
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.
İlçede sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.
Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kızılçubuk Bölgesi ve Kumru tepedeki sarıçam ormanları, beyaz örtüyle kaplandı.
Çayırlık alanda yetişen ve baharı müjdeleyen su nergisi çiçekleri de kar altında kaldı.
Yaban kuşları, bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.