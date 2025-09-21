Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Güncel
  • 21.09.2025 09:58
  • Giriş: 21.09.2025 09:58
  • Güncelleme: 21.09.2025 10:01
Kaynak: AA
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Fotoğraf: AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

İlçede 3 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı düştü. İlçeyi çevreleyen Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Yurttaşlardan Enver Bağır, havaların aniden soğuduğunu belirterek, "İlçemize yağmurların ardından ilk defa kar yağdı. Kayak merkezimize de ilk kar düştü çok mutluyuz, sevinçliyiz" dedi.

BirGün'e Abone Ol