Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

İlçede 3 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı düştü. İlçeyi çevreleyen Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Yurttaşlardan Enver Bağır, havaların aniden soğuduğunu belirterek, "İlçemize yağmurların ardından ilk defa kar yağdı. Kayak merkezimize de ilk kar düştü çok mutluyuz, sevinçliyiz" dedi.