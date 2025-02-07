Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışının ardından 90 santimetre kar kalınlığına ulaştı.

Sarıkamış, kristal karı ve doğal güzellikleriyle kayak tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte pistler kayak için elverişli hale gelirken, bölgedeki oteller de doluluk oranlarını artırmaya başladı.

Son yağan kar ile birlikte pistlerin ideal kar kalınlığına ulaştığını ifade eden Sarpino Mountain Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özsezer, "Sarıkamış Kayak Merkezi’nde çok güzel bir kar yağışı oldu. Yaklaşık 90 santimetre civarında kar kalınlığı var. Sarıkamış’ın kristal karı ve pistleri harika misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Özsezer, "Sarıkamış Kayak Merkezi’nde otellerimiz yüzde 80 doluluğa ulaştı. Şubat ve Mart aylarında tüm kayak severleri otellerimize bekliyoruz. Otellerimizde tüm yangın denetimlerimiz yapılmakta olup, otellerimiz bu tedbirleri almıştır" diye konuştu.

Öte yandan, Sarıçam ormanları arasında bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi havadan görüntülendi. Kartpostal görüntülerin ortaya çıktığı kayak merkezinde hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak ölçüldü.