Sarıkamış'ta buzla kaplanan havuzlarda zorlu alabalık üretimi

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kışın buzla kaplı havuzlardaki alabalık üretimi zorlu geçiyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, kültür alabalığı üreticileri buzla kaplı havuzlarda üretim yapıyor.

Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Keklik Deresi mevkisindeki kültür alabalığı üretim tesisindeki havuzlarda buz kalınlığı 10 santimetreyi geçiyor.

Her gün karlar arasında havuza giden üreticiler, yüzeydeki buzları kürek ve baltalarla kırmak için yoğun mesai yapıyor.

Uzun uğraşlar sonucu havuzu buzdan temizleyen üreticiler, daha sonra sipariş aldıkları balıkları ağlarla tutup çıkarıyor.

- Buz kalınlığının yüksek olduğu havuzlardan balık çıkarılamıyor

Buz kalınlığının arttığı havuzları ise temizleyemeyen işletme sahipleri, buradaki balıkların durumunu ise hava sıcaklığının artması ve buzların erimesiyle öğrenebilecek.

Yılda ortalama 20 ton balığın üretildiği 5 havuzda, boyları 20-25 santimetreyi bulan kültür alabalığının kilosu 250 liradan satılıyor.

Alabalık tesisi sahibi Medeni Erol, AA muhabirine, kış mevsiminde zor şartlarda vatandaşların balık ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Balık üretme havuzlarının olduğu derede sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 32 dereceye kadar düştüğünü anlatan Erol, "Burası vadi olduğu için daha soğuk, keskin rüzgarlar esiyor. Geceleri hava sıcaklığı burada sıfırın altında 30-32 dereceyi buluyor. Havuzlarımız bir haftadır müthiş dondu, 10-15 santimetre buz kalınlığı var." dedi.

Erol, buz kalınlığının artmasıyla bazı havuzlardaki buzu kırmadıklarını belirterek, "Buz altında telef olan balık var mı, yok mu bilmiyoruz. Buzlar çözüldüğünde bakacağız. Şu anda tek bir havuzdan balık çıkarabiliyoruz. Diğerlerinin buzunu kıramıyoruz çünkü kırarsak balık ikinci buzun üstüne çıkarsa telef olur." diye konuştu.