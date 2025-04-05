Sarıkamışlı anne 9 yıldır oğlundan haber bekliyor

Sarıkamışlı gözü yaşlı anne 9 yıldır oğlunu arıyor. Anne Nazmiye Toptaş, oğlu Doğan Ali Toptaş’ın İstanbul Ümraniye’de fırında çalıştığı sırada gelen bir telefonla ortadan kaybolduğunu ve oğlunun PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

Diyarbakır annelerine destek ve oğlunu bulmak için annelerin eylemine de katılan Nazmiye Toptaş, Sarıkamış’ta yalnız yaşadığı evinde oğlu Doğan Ali Toptaş’ın fotoğraflarına bakarak ve sene de 2 defa yıkadığı elbiselerini koklayarak hasretini gidermeye çalışıyor.

Oğlumun hasretine dayanamıyorum"

Oğlu Doğan Ali Toptaş’tan 9 yıldır haber alamadığını ifade eden Nazmiye Toptaş, "9 yıldır Ümraniye’de kayboldu, kaybolduğu gece fırında çalışıyordu. Bir telefon geldi. Dışarıya çıktı kayboldu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Tek başıma yaşıyorum, devletten yardım istiyorum. Benim oğlum neredeyse bulsunlar, bana getirsinler" dedi.

9 yıldır ben bu acıyla yaşıyorum"

Tek başına yaşadığı evde oğlu Doğan Ali Toptaş’ın fotoğraflarına bakarak özlem gidermeye çalıştığını belirten Nazmiye Toptaş, "9 senedir ben bu acıyla yaşıyorum, çok özledim Ali seni çok özledim. Ne olur çık gel, hala elbiselerini saklıyorum. Geri gelecek ve elbiselerini giyecek. Ali’min elbiselerini sene de 2 defa yıkıyorum. 9 senedir elbiselerini yıkıyorum ve ütülüyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oğlum gel devlete, askere sığın"

Oğlundan nerede ise gelip devlete, askere sığınmasını isteyen acılı anne Nazmiye Toptaş, "Tek başıma yaşıyorum, 9 senedir seni çok özledim. Çık gel neredesin, gel devlete sığın, gel askerlere sığın, çık gel yavrum sana bir şey yapmayacaklar. Devletten yardım istiyorum, ne olur Allah rızası için çık gel, içim paramparça oluyor" diye konuştu.

Oğlu Doğan Ali Toptaş’ın İstanbul Ümraniye’de fırında çalıştığı sırada gelen telefonla kaybolduğunu, sırra kadem bastığına dikkat çeken anne oğlundan gelecek haberi bekliyor. Anne Nazmiye Toptaş, yetkililerden oğlunu bulmasını istiyor.