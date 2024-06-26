Sarıkamış’ta akraba kavgası: 7 yaralı

Sarıkamış’ta akrabalar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi İnkaya köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar bir birlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada her 2 taraftan 7 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma, kavgayı daha da büyümesini önlerken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavga ile ilgili tahkikat başlatılırken, jandarma İnkaya köyünde güvenlik önlemi aldı.