Sarıkamış’ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonrası etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, havanın soğumasıyla doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağmur caddeleri göle dönüştürürken, havanın soğumasıyla birlikte yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.

Sarıkamış’ta etkili olan dolu ekili alanlara da zarar verdi. Hava sıcaklığının kısa sürede 10 derece düştüğü ilçede dolu sağanak yağmur ve dolu aralıklara etkisini sürdürüyor.