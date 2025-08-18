Sarıkamış’ta ikametgah yangını paniğe neden oldu

Sarıkamış’ta bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kurbançayır köyünde öğlenden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle İsmail Bulut’a ait evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın da bazı vatandaşların itfaiye ekiplerine yardımcı olması ise dikkat çekti.

