Sarıkamış’ta kar ve soğuk etkili oldu

Sarıkamış’ta kar yağışı ve soğuk etkili oldu. İlçede yağan kar, soğuğu da beraberinde getirdi.

Soğuktan sokak çeşmelerinin etrafı dondu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Mart ayında yağan kar ve ardından etkili olan soğuk, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağan ile birlikte etraf beyaza bürünürken, yurttaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Sarıkamış Belediyesi’ne ait karla mücadele ekipleri ise buzlanan caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta baharı bekleyen yurttaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Öte yandan Sarıkamış’ta etkili olan soğuk havadan sokak çeşmeleri donarken, yurttaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi. Bölgede soğuk hava etkisini sürdürecek.