Sarıkamış’ta lastiği patlayan tır alev aldı

Sarıkamış’ta hareket halindeki tırın lastiği patladı. Lastiği patlayan ve alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Kars’a yük taşıyan 12 AAJ 698 plakalı tırın, Sarıkamış Karakurt mevkii Mescitli köyü bölgesinde lastiği patladı. Lastiği patlayan tırdan biranda dumanlar yükselmeye başladı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan tır söndürüldü. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.