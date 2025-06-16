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Sarıkamış’ta trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 16.06.2025 17:14
  • Giriş: 16.06.2025 17:14
  • Güncelleme: 16.06.2025 17:14
Kaynak: İHA
Sarıkamış’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Sarıkamış Çevre yolunda meydana geldi. TOKİ Lojmanları bölgesinde Sarıkamış’a seyir halindeki motosiklet, Oteller Bölgesi kavşağında otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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