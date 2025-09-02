Sarıkamış’ta trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Sarıkamış’ta meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sarıkamış Karaurgan karayolunda meydana geldi. Sarıkamış’tan Karaurgan köyü seyir halinde otomobil, karşıdan gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle karayolunda seyir halindeki bir araçta kaza yapan araçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaralılara müdahale ederek ambulanslara taşıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan 1’inin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.