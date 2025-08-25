Sarıkamış’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak köyü yolunda meydana geldi. Kars’tan Sarıkamış’a seyir halindeki hafif ticari araç, Çatak köyü yolunda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan araç olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.