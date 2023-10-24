Sarıoğlan’daki cinayette sanıklar hakim karşısına çıktı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın sanıklarının yargılanmasına başlandı.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar G.Ş. ve A.Ş., müştekiler Z.D., M.D ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan sanıklardan G.Ş. ifadesinde kasten öldürmediğini, maktul Ü.D.’nin kaza sonucu öldüğünü söyleyerek tahliyesini istedi.

Sanık A.Ş. ise savunmasında olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Müştekiler de sanıkların ağır bir şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.