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Sarıyer açıklarında sürüklenen balıkçı teknesi kurtarıldı

Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan balıkçı teknesi kurtarıldı.

Güncel
  • 15.09.2024 09:33
  • Giriş: 15.09.2024 09:33
  • Güncelleme: 15.09.2024 09:37
Kaynak: AA
Sarıyer açıklarında sürüklenen balıkçı teknesi kurtarıldı
Fotoğraf: AA

Sarıyer açıklarında sürüklenen balıkçı teknesi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkeli (Rumeli) Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki balıkçı teknesi, KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Türkeli Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı.”

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