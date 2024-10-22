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Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Güncel
  • 22.10.2024 09:30
  • Giriş: 22.10.2024 09:30
  • Güncelleme: 22.10.2024 09:32
Kaynak: AA
Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul Sarıyer açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içinde 2 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle Sarıyer açıklarında sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

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