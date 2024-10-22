Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Sarıyer açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içinde 2 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle Sarıyer açıklarında sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.