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Sarıyer'de 2 kişi denizde kayboldu

Sarıyer'de gece saatlerinde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. Denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Güncel
  • 24.11.2024 10:03
  • Giriş: 24.11.2024 10:03
  • Güncelleme: 24.11.2024 10:06
Kaynak: DHA
Sarıyer'de 2 kişi denizde kayboldu

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde Denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören diğer kişi de denize atladı.

İki kişi kısa süre içinde denizde gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor.

Görgü tanıklarından Orhan Uslu, "Biri kenara gitti, diğeri de onu kurtarmak için atladı. Ondan sonra dalgayla beraber birden yok oldular" dedi.

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