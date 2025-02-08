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Sarıyer'de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 18:45
  • Giriş: 08.02.2025 18:45
  • Güncelleme: 08.02.2025 18:45
Kaynak: AA
Sarıyer'de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Büyükdere Caddesi'nde Maslak istikametine ilerleyen O.Ö'nün kullandığı otomobil, yol kenarındaki tel korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Çevrede önlem alan polis ekipleri, trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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