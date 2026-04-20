Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Sarıyer’de limana demirli bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın teknede hasara yol açarken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

  • 20.04.2026 11:31
  • Giriş: 20.04.2026 11:31
  • Güncelleme: 20.04.2026 11:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sahilde limana demirli bir balıkçı teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizden ve karadan müdahalesiyle teknedeki yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, teknede hasara neden oldu.

