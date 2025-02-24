Sarıyer'de binlerce denizanası kıyıya vurdu

İstanbul Sarıyer'de kar yağışının ardından binlerce deniz anası kıyıya vurdu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Sarıyer sahilden Büyükdere'ye kadar olan kısımda binlerce denizanası kıyıya vurdu. Denizanalarının özellikle Sarıyer merkezden Büyükdere'ye kadar olan bölgede yoğunlaştığı görüldü. Öte yandan denizdeki köpürme de dikkat çekti.

"DENİZANASININ OLMADIĞI BİR SENE GÖRMEDİM"

Sarıyer'de her sene denizanası olduğunu söyleyen Şadan Yeşilbaş, "Denizanalarını görünce şaşırdım. Daha önceki yıllarda burada daha büyük ve daha çok denizanaları vardı. Bu sefer de küçük olanlar gelmiş. Deniz kirliliğinden dolayı bu kadar çok kıyıya gelmiş olabilirler. Buralarda genelde her sene böyle görüntüler oluyor. Denizanasının olmadığı bir sene görmedim ben" diye konuştu.