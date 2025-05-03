Sarıyer'de çöken yolla ilgili İBB'den açıklama

İstanbul Sarıyer’in Maslak Mahallesi’nde Eski Büyükdere Caddesi'nde yol çöktüç

Yan yol üzerindeki bir inşaat alanına ait istinat duvarının birleşim noktasında yaşanan çökme sonucu, caddenin iki şeritlik bölümü kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.40 sıralarında yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, inşaat alanına ait istinat duvarının caddeyle birleştiği noktada meydana gelen çökme sonucu yolun iki şeridi çöktü.

İBB, çökmenin ardından tüm birimlerini hızla bölgeye yönlendirdi. Olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

GAZ VE SU HATLARINDA HASAR OLUŞTU

Çökmenin etkisiyle bölgeden geçen İGDAŞ’a ait ana çelik doğalgaz hattı zarar gördü. Yetkililer, "Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle gaz akışı kesilmiştir. Alternatif hat üzerinden gaz temini sağlanmaya çalışılmaktadır" dedi.

ZEMİN TARAMASI VE GÜÇLENDİRME BAŞLADI

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, olayın yaşandığı bölgede zemin taramalarına başladı. Onarım ve güçlendirme çalışmalarına iş makineleri ve teknik personelin desteğiyle hız verildi.

İBB'nin açıklaması şu şekilde:

"03 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 02.40 sıralarında, Sarıyer Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi yan yol üzerindeki bir inşaat alanına ait istinat duvarının caddeye birleşim noktasında çökmesi sonucu, caddenin iki şeritlik bölümünde yol çökmesi meydana gelmiştir.

Olayın hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinasyonunda ilgili tüm birimler hızla bölgeye sevk edilmiş, güvenlik önlemleri ivedilikle alınarak yol araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır. Çökme nedeniyle İGDAŞ’a ait bölgeyi besleyen ana çelik hat zarar görmüş; ekiplerin hızlı müdahalesiyle gaz akışı kesilmiştir. Bölgeye alternatif hat üzerinden gaz temini çalışmalarına devam edilmektedir.

Ayrıca, İSKİ’ye ait 300 mm çapındaki temiz su hattı da çökmeyle birlikte hasar görmüş, üç mahalleyi besleyen hat devre dışı bırakılmıştır. İSKİ ekiplerinin kesintiyi gidermeye yönelik çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerimizce çökmenin olduğu bölgede zemin taramaları yapılmakta; ilave iş makineleri ve teknik personel sahaya yönlendirilerek onarım ve güçlendirme süreci başlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak, bölgede hayatın en kısa sürede normale dönmesi için tüm ekiplerimizle sahadaki çalışmalarımız kesintisiz sürdürülecektir."