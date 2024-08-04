Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
Kaynak: AA
Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kısırkaya'daki plajda 28 Temmuz'da belirlenen alanın dışında denize giren Mehmet Harun Yağmur (15) ile arkadaşı boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen cankurtaranlar tarafından 2 çocuk denizden çıkarıldı.
Mehmet Harun Yağmur, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki yoğun bakım ünitesinde 6 gün tedavi gören Yağmur, hayatını kaybetti.
Dün öğle vakti Zeytinburnu Millet Camisi'nde cenaze namazı kılınan Yağmur, defnedilmek üzere memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine gönderildi.