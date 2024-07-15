Sarıyer'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Sarıyer'de, denizde kaybolan kişinin cesedine iki günlük arama kurtarma çalışmaları sonucu bugün ulaşıldı.

Kısırkaya Plajı'nda önceki gün girdiği denizde kaybolan Ersin Oral'ı bulmak için arama çalışmaları yürüten Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma ekipleri, saat 07.00 sıralarında denizde cesedini buldu.

Denizden çıkarılan Oral'ın cesedi ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Ersin Oral'ın yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kısırkaya Plajı'nda 13 Temmuz'da denize giren Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay'ın çırpındığını gören Recep Kurban yardım için denize girmişti. Dalgalara kapılan 3 kişiden Mustafa Günay ekipler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı, Recep Kurban'nın ise cesedine ulaşılmıştı. Kaybolan Ersin Oral'a ise ulaşılamamıştı.