Sarıyer'de denize düşerek kaybolan kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Sarıyer'de 23 Kasım'da denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" denildi.

Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23) arama çalışmaları için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

TATİL İÇİN GELMİŞLER

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi. İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ayşe Can’ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can’ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer Aşiyan'da, 23 Kasım Cumartesi yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düşmüş, onu kurtarmak için yanındaki arkadaşı da denize atlamıştı.

İki kişi bir süre sonra gözden kaybolurken, olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı dalgıçlar sevk edilmişti.

Kadının düştüğü, kardeşinin de onu kurtarmak için denize atladığı anlar bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.