Sarıyer'de denize giren iki genç kayboldu: Arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul Sarıyer'de, dün denize girdikten sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Dün, Kısırkaya'daki plajda denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça'yı (18) arama çalışmaları saat 05.00'de tekrar başladı.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Dalgıçlar su altında arama yaparken, botlarla su yüzeyi ve kıyıda da çalışmalar devam ediyor.

Dronla da havadan çalışmalara destek veriliyor.

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.