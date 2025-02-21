Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Sarıyer'de bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille park halindeki 4 araca ve yolda yürüyen R.P'ye çarptı. R.P. hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Sarıyer'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yeniköy Mahallesi Türk Bostan Sokak'ta S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca ve yolda yürüyen R.P'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan R.P. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.