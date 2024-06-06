Sarıyer'de halk, taşocağına karşı eylemde: Ormanlar taşocağı değildir

İstanbul’da Kemerburgaz Ormanı’nda yapılmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kapasite artışı projesinin ÇED süreci kapsamında halkın katılım toplantısı gerçekleşti. Bölge halkı, “Ormanlar taş ocağı değildir” diyerek projenin iptal edilmesini istedi.

İstmad Maden İşletmeleri şirketi, İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’nde yer alan Kemerburgaz Ormanı’nda kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kapasite artışı yapmak için harekete geçti. Projenin Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi. Ayazağa Spor Kulübü Salonu’nda gerçekleşen toplantıya bölge halkı katılarak projeye tepki gösterdi.

Kuzey Ormanları Savunması’ndan Avukat Esmanur Çağlak toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Toplantının yapıldığı spor salonu, maden ocağı şirketi tarafından finanse ediliyor. Resmen kendi salonlarında halkın katılım toplantısı gerçekleşti. Biz bu toplantının yapılmaması gerektiğini söyledik. Bu proje bölgeye ve ormanlarımıza zarar verecek. Ormanlar taş ocağı değildir. Bölgede 8 tane kalker ocağı var. Daha fazla kalker ocağı bölgeyi yok etme noktasına getirir” diye konuştu.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; şirket, 60,14 hektarlık alanda faaliyet sürdürüyor. Kapasite artışında alan genişlemesi yapılmayacağı sadece kalker çıkartma kapasitesinde artışa gideceği belirtildi. Yılda 4 milyon ton kalker cevher üretimi projeyle birlikte 5 milyon 544 bin tona çıkarılması planlanıyor.