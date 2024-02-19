Sarıyer'de İETT otobüsüne çarpan çöp kamyonunda 3 kişi yaralandı
Sarıyer'de, İETT otobüsüne arkadan çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden çöp kamyonu, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunda bulunan şoför ile 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Çöp kamyonunda bulunan 2 kişinin durumunun ağır olduğu, şoförün ise hafif yaralandığı öğrenildi.
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