Sarıyer'de İETT otobüsüne çarpan çöp kamyonunda 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de, İETT otobüsüne arkadan çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden çöp kamyonu, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunda bulunan şoför ile 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Çöp kamyonunda bulunan 2 kişinin durumunun ağır olduğu, şoförün ise hafif yaralandığı öğrenildi.