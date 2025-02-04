Sarıyer'de, iki katlı müstakil evde patlama sonrası yangın

İstanbul Sarıyer'de, iki katlı müstakil evin kazan dairesinde patlama sonrası çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çevredeki evlerde bulunan yurttaşlar tahliye edildi.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta iki katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin alt katında bulunan kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst kata ve dışarıda bulunan kömürlük ile kümese sıçradı.

Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yangın, bu sırada ormanlık alana da sirayet etti. İtfaiye ekipleri bir yandan çevredeki evlerde bulunanları tahliye ederken diğer yandan alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken müstakil ev ve kümes de büyük çapta hasar oluştu.

Ekipler, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlattı.