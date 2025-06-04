Sarıyer'de mobilya atölyesinde yangın
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul'da mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Sarıyer'de, Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.