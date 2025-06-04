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Sarıyer'de mobilya atölyesinde yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 04.06.2025 16:37
  • Giriş: 04.06.2025 16:37
  • Güncelleme: 04.06.2025 16:44
Kaynak: AA
Sarıyer'de mobilya atölyesinde yangın

İstanbul'da mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Sarıyer'de, Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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