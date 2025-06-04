Sarıyer'de mobilya atölyesinde yangın

İstanbul'da mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Sarıyer'de, Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.