Sarıyer'de motosiklet sürücüsünün denize düşerek hayatını kaybettiği kaza kamerada
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de motosikletinin kontrolünü kaybederek denize düşen sürücünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rumeli Hisarı Sahili'nde 7 Ocak'ta Kemal Uğur (27), kullandığı motosikletle hakimiyetini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Uğur'u denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Uğur, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletiyle seyir halinde olan Kemal Uğur'un denize düşmesi yer alıyor.