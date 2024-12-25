Sarıyer'de okul servisi devrildi: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da bulunan Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrilmesi sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi.

Kazada servisteki öğrenciler ve hostes hafif şekilde yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kazayı gören Oktay Kaya, "Bir araba sıkıştırınca, o da sağa geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. İçinde çocuklar varmış. Ben sorduğumda hostes biraz yaralıymış ama çocuklarda bir şey yok dediler. Şu an arabayı kaldırmaya çalışıyorlar. Çocukları tahliye ettiler" dedi.