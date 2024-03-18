Sarıyer'de, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA
Sarıyer'de, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Belgrad Ormanı'nda yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde "ceset aşağıda" yazılı notu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, konteynerin bulunduğu bölgede ormanlık alanda çalışma yapıp cesede ulaştı.
Ekipler, çürümüş haldeki cesedin üzerinde kimlik bulamadı.
İncelemelerin ardından itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ormanlık alandan çıkarılan ceset morga kaldırıldı.
Polisin şüpheli ölümle ilgili incelemeleri sürüyor.