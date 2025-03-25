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Sarıyer'de otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 25.03.2025 14:10
  • Giriş: 25.03.2025 14:10
  • Güncelleme: 25.03.2025 14:10
Kaynak: AA
Sarıyer'de otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de inşaatı süren 30 katlı otelin dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hacıosman Mahallesi Tarabya Bayırı Caddesi'nde bulunan 30 katlı otelin 10'uncu katındaki dış cephe kaplamalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çalışanlar otelin camından yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

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